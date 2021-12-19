遭李靚蕾千字毀滅式爆料！王力宏傍晚悄搭機回台 低調閃避媒體

王力宏和李靚蕾的婚變風波越演越烈，王力宏父親王大中19日凌晨寫下親筆信指控李靚蕾的過錯，李靚蕾稍早之前再PO文開戰，「王爸爸的這封信，其實就是證實了我上一封信描述我被你和家人聯手霸凌的狀況。」

王大中眼見兒子王力宏遭前妻李靚蕾毀滅性爆料，寫了一封手寫信給媒體，表示2013年李靚蕾自稱月事後1周和王力宏發生性關係，2周後卻懷孕，原本說要獨自帶孩子，突然改口以肚中孩子要脅逼婚，否則就要爆料毀掉王力宏的事業，「當初家裡大部份認為這種威脅不能接受，長痛不如短痛」意指王家人確實反對李靚蕾進家門。

王力宏父親王大中深夜發出親筆信反駁一切對兒子的指控。(圖／宏聲音樂提供)

李靚蕾今早二度發文砲轟王力宏，一部份內文提到當初婚前懷孕，王家人對她超冷血，「他（王力宏）跟父母討論以後竟然說，那…你可以墮胎嗎？還是你就把孩子生下來，我們不結婚？我很詫異的說…你不是說你想要結婚想要孩子嗎？如果不要，為什麽要這麼跟我說還長期不避孕？」從王大中及李靚蕾的文中，都能看出婚前王家人對李靚蕾不友善。

李靚蕾感嘆王爸爸80幾歲還要替45歲兒子王力宏說謊，開酸前夫「一個中年人卻選擇躲在爸爸後面當白臉，一邊跟媒體朋友說：靚蕾是孩子的媽媽你（王力宏）不會說任何傷害她的話，一邊卻利用爸爸的同情心和愛，讓他也成為了你的棋子和擋箭牌，做了犯法的事情。」她強力要求王力宏下午三點前公開道歉，不然就要走法律途徑提告前夫和前公公。