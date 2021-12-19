天氣轉冷不少人會煮紅豆湯暖身，一名網友的女兒抓了一把形狀像「紅豆」的東西，吵著要拿它煮紅豆湯喝，畫面一PO上網後，讓大家看了直呼噁心想吐，「這不是蟑螂蛋嗎」、「千萬不要啊，會跑出很多芝麻」。

一名網友的女兒拿著一把蟑螂蛋，吵著要煮紅豆湯喝。(翻攝自爆廢公社)

一名網友日前在「爆廢公社」PO出一張照片，說女兒不知道哪裡抓來的，竟然說要讓他煮紅豆湯來喝，從照片上可以看出，這看似紅豆的東西其實是蟑螂蛋，一顆蛋約有10到40隻蟑螂寶寶。把網友嚇壞，「天啊太噁了」、「畫面傳來蟑螂味」、「你怎麼還敢拿在手上!」、「一顆蛋產40隻，你手上已經快破千隻了」、「有腥味」、「滿滿的蛋白質」、「這紅豆咬起來爆漿的」，還有人嚇到大喊不敢再吃紅豆了，「這就是我不吃紅豆的原因」。

也有網友看到那麼多顆蟑螂蛋後，認為原PO家裡環境堪憂，「你家到底有多少蟑螂啊」、「這個家需要好好消毒消毒」、「怎麼生這麼多」、

至於這些蟑螂蛋該如何處理，有網友建議這一定要用燒的，因為丟垃圾桶還是會孵化出蟑螂，「因為牠們是小強」。