美國太陽能產業協會（SEIA）與能源顧問公司伍德麥肯茲（Wood Mackenzie）日前發布報告指出，受到供應鏈瓶頸與原料價格大漲影響，2022年美國太陽能安裝量遭調降7.4吉瓦（GW），較先前估值減少25％。

美國各大產業皆承受供應鏈受阻、成本攀升壓力，太陽能產業也不例外。報告指出，今年第三季，住宅、商業與公共事業太陽能部門成本都在攀升，此為連續第二季上揚。

其中，公共事業與商業太陽能成本費用年增幅，寫下伍德麥肯錫2014年開始追蹤此數據以來新高。

公共事業太陽能項目對於價格漲勢特別敏感。儘管在2019年首季～2021年首季這段期間，公共事業太陽能成本下滑12％，但近日鋼鐵等原料價格狂飆，完全抵消這兩年跌幅。

報告顯示，美國第三季（7～9月）太陽能安裝量年增33％至5.4GW，創下歷年同期新高。美國公共電力協會（APPA）表示，美國如今太陽能發電量達到1200GW。

其中，第三季住宅太陽能安裝量超過1GW，相當於一季安裝13萬組太陽能系統，改寫單季新高。公共事業太陽能安裝量也寫下紀錄，第三季達到3.8GW。但商業與社區太陽能安裝量分別較上季下滑10％與21％，原因在於零件延遲抵達。

儘管美國太陽能產業明年展望遭下修，但若是「重建美好未來」（Build Back Better）法案能順利過關的話，那可望為該產業帶來新的成長動能。

該報告預測，若該法案落實的話，美國太陽能安裝量可望較2022年～2026年基準預估值增加43.5GW。

伍德麥肯錫首席分析師戴維斯（Michelle Davis）表示：「美國太陽能業產業從未遭遇如此多的相反力量對決，供應鏈瓶頸帶來安裝量下滑風險，但另一方面，新法案可能推動該產業長期成長。」