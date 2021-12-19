蘋果、亞馬遜、谷歌、其他科技與健康事業公司推出的穿戴式裝置，不再是低科技含量的健身數據追蹤器，而是結合從醫療資訊到數位健康生態圈等更廣大功能，注重個人健康的潮流正推動市場發展。

市面愈來愈多配置感應器的手錶、腕帶、戒指、皮膚貼片、眼鏡和服裝等，穿戴式的健康與健身裝置。新冠疫情期間，個人健康數據透過遠程醫療服務，讓醫生和醫院評估健康狀況的需求急速增加。

研究機構Fortune Business Insights指出，市場規模在2020年逾360億美元，估計2028年成長至1140億美元，期間複合年均成長率15.4％。

德勤全球（Deloitte Global）預測2022年全球智慧手錶與貼片出貨量等3.2億個單位，2024年可能成長至4.4億個單位。德勤的美國科技部負責人保羅（Paul Silverglate）認為這領域會成為創投和私人投資的主要投資對象。

美國逾10年前已出現基本的健身、鍜練和運動等穿戴式數據追蹤設備，目前近30％美國人使用穿戴式醫護設備，當中許多具備追蹤、監測和發送包括心跳與心律、血壓、體溫、血糖濃度、睡眠品質等資料，甚至可偵察感染新冠肺炎初期症狀等功能。

Fitbit在2009年推出記錄穿戴者的行動、睡眠與卡路里等健康資料的設備而引領風潮。該公司今年1月被谷歌母公司Alphabet以21億美元收購。

蘋果2015年推出Watch，增加包括健康相關功能與app，打造讓第三方開發商推出新應用功能的平台，使醫療組織和研究員能獲得穿戴者的資訊來評估其身體狀況。

Strategy Analytics評估2020年Watch銷售金額約130億美元，占全球智慧手錶銷售總額65％。從亞馬遜、華為到三星電子等多家科技巨頭都投入智慧手錶市場。