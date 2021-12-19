NBA官網19日回顧歷史最偉大的75位球星之一：派崔克尤英（Patrick Ewing）。名人堂球星尤英被譽為1990年代4大中鋒，也是4人之中唯一沒拿到總冠軍。他生存在群雄並起的時代，十多年間將紐約尼克維持在媒體和球迷的目光裡，很少有球隊像當時的尼克那樣如此仰仗著一個球星。

尤英大學時期就以7呎身高（213公分）和優異防守聞名，大三率領喬治城大學拿下NCAA冠軍，該季他場均16.4分、10.0籃板、3.2阻攻。1985年在NBA選秀被尼克指名為狀元，首季就摘下新人王、入選全明星賽。尼克並不是爛隊，但是那幾年狀況不佳，尤英的到來讓主場麥迪遜廣場花園宛如枯木逢春。

雖然在大學時期並非得分主力，尤英到了NBA之後成為攻防兩端的球隊支柱，他不是那種暴力灌籃或強力的低位單打高手，他的中距離射籃加上高拋物線的軌道在當時相當罕見。尤英的場均得分比起大學時期更上一層樓，1989-90球季，他場均28.6分、55%投籃命中率、10.9籃板、4.0阻攻讓他在MVP票選位居第5，壓過了同期明星中鋒大衛羅賓生（David Robinson）、歐拉朱旺（Hakeem Olajuwon）。

1992年季後賽，尋求衛冕的公牛隊如日中天，但在東區準決賽碰上尤英攔路，公牛挾著3勝2負聽牌優勢進入第6戰。尤英在主場觀眾面前奮勇拿下G6，將比賽殺到生死戰，可惜公牛主將喬丹（Michael Jordan）在G7怒砍42分狠狠打敗尼克。

1994年東區準決賽，尼克終於7戰擊退了沒有喬丹的公牛，接著在東區決賽7場戰勝溜馬隊與神射手米勒（Reggie Miller）。尤英G7勇摘24分、22籃板（11進攻籃板），包括終場前26秒的致命補籃；尤英生平、也是尼克暌違21年首次殺進總冠軍賽。

最後在總冠軍賽，尼克與歐拉朱旺領軍的火箭隊大戰7場，歐拉朱旺連續7戰都拿下全場最高分（26.9分、命中率50%）。尤英正面對決不敵歐拉朱旺，降到18.9分、36%命中率而敗下陣來。尼克該年連續3輪季後賽都打滿7場，尤英25場季後賽全勤、平均上場41.3分鐘，已經無愧紐約救世主之名。