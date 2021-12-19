英國2名男子合買刮刮樂幸運刮中400萬英鎊（約新台幣1.4億元），不過兩人最後一毛錢都沒拿到，反而被警察抓去關，被判入監服刑18個月，原來他們說溜嘴，被發現盜刷別人的簽帳金融卡才中大獎。

Friends won £4m on scratchcard bought with someone else's money - then it all went badly wrong pic.twitter.com/AjRGmJZ34B — Liverpool Echo (@LivEchonews) December 15, 2021

綜合英國天空新聞網（Sky News）、英國《太陽報》（The Sun）報導，英國波爾頓（Bolton）34歲男子華森（Jon Ross Watson）及38歲男子古德朗（Mark Goodram）2019年4月到倫敦玩，他們用別人的簽帳金融卡在當地大肆盜刷，還買了5張刮刮樂，最後中了2張，一張中了10英鎊，另一張中了400萬英鎊。

兩人發現中獎後，高興到當場跳起來，接著開始在倫敦各大酒吧、餐廳狂歡，甚至在網路上暴紅。

Moment crooks dance after scooping £4m Lottery win - before losing it allhttps://t.co/jkSZautLb0 — The Sun (@TheSun) December 18, 2021

兩人也打電話向英國全國彩票公司（Camelot）表示中獎，卻意外說溜嘴，洩漏自己盜刷別人的簽帳金融卡。

原來英國全國彩票公司表示中獎獎金是用轉帳的方式匯進戶頭，不過華森在電話中卻說自己沒有銀行帳戶，這番話馬上讓英國全國彩票公司人員起疑，因為這張刮刮樂就是用簽帳金融卡購買的。

古德朗接著辯解，他們是使用一名名叫「約翰」的友人的簽帳卡買刮刮樂，約翰有欠他們錢，但是他卻無法回答約翰姓什麼。

英國全國彩票公司決定對這起事件展開調查並且報警，最終發現，簽帳卡的真正持有人不是約翰，而是一名名叫阿迪曼（Joshua Addyman）的男子。

英國法庭14日宣判華森及古德朗3項詐欺罪有罪，將入監服刑18個月。

值得注意的是，英國全國彩票公司最初對這起事件展開調查、暫緩發放獎金時，兩人還公開向媒體抱怨，認為英國全國彩票公司是因為他們有犯罪前科才不願意發放獎金，「他們應該付我們應得的錢」，「我的一生都被這間公司毀了。」

書記官薔絲敦（Johnston）表示，他們的罪行剝奪了下一個購買刮刮樂的守法顧客獲得「改變一生的獎金」。

法庭文件顯示，華森先前一共被控143項指控，古德朗有48項指控。