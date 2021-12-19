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動物何辜？一名男子日前前往新竹縣湖口鄉山丘上景觀餐廳，卻在門外用腳踹流浪貓，以腳把貓咪勾甩到空中，一旁還有3名孩童目擊，成了最壞的示範。欺負動物的影片曝光，引起網友公憤。

男子虐待貓咪的行為被轉發到各大臉書社團。（翻攝自臉書）

網友在臉書社團《爆料公社二社》貼出影片，控訴一名男子在山丘山景觀餐廳外公然踹貓，監視器畫面可以見到，身穿灰色帽T的男子走近貓咪，接著伸出腳把貓咪從肚子的地方勾起，貓咪無辜被拋翻在空中又落地。

後段影像中，男子食髓知味繼續嘗試用腳把貓咪勾起，一旁同行穿著土色大衣的女子試圖拉著男子的手勸離，但男子仍躍躍欲試，一旁還有3名孩童在旁圍觀，男子的行為成了最壞身教。

文章曝光後，迅速被轉發到各大臉書社團，不少網友氣憤痛批男子的行為。「山丘上」也在臉書粉專發文回應，指出有3至4隻親人的浪貓會不定時出沒在餐廳，而貓咪被如此對待令他們相當心疼也生氣，當下並未發現所以未能及時阻止，而該隻貓咪目前並無異狀，希望日後不要再發生這樣的事。