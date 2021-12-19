為降低社會對憂鬱症的誤解，台灣國際扶輪3523地區自2015年起持續用音樂會的方式，喚起民眾對憂鬱症的認識與重視。今年以「關懷憂鬱症講座音樂會」為主題，訂出「不堅強也沒關係」（It’s OK to not be OK）的口號，期盼憂友們能允許自己也有不OK的時候，同時親友也要能包容。

台灣憂鬱症防治協會前理事長張家銘表示，由於憂鬱症在社會上仍有許多誤解，許多憂鬱患者同時承受著憂鬱症及不被親友理解支持的雙重痛苦。因此今年音樂會才會提出「不堅強也沒關係」 It’s OK to not be OK作為口號。

本次音樂會邀請到木樓合唱團演出許多讓人感動省思的歌曲，像是「如果明天就是下一生」讓人想到要把握現在、活在當下。還有迪士尼電影「大力士」的主題曲，表示成為英雄會經過許多迷茫、崎嶇與試煉，但堅定信心、終會到達，不要放棄。最後在安可曲下放下成功的句點。

張家銘表示，今年五月網球女將大坂直美在法網因憂鬱症而為退賽，時代雜誌的封面專訪標題就是「It’s OK to not be OK」（不正常也沒關係），憂鬱症不是軟弱、不是不知足，也不是無能的表現。大坂直美、奧運游泳金牌菲爾普斯、甚至美國體操名將拜爾絲等人的經驗，告訴大家憂鬱症是如此的普遍，但是要承認並不容易。

國際扶輪3523地區總監曾東茂致詞表示，自己母親在弟弟意外過世後的長年憂鬱，表示憂鬱症對家人照護造成的影響。他鼓勵扶輪人要以行動結合資源，改變他人的人生。衛福部次長李麗芬則指出，衛福部重視國人心理衛生，明年將廣設71家社區心理衛生中心。

下半場頒發「點亮微光」憂友寫給自己的一封信徵文活動時，選出前三名在此音樂會做分享。今年共有64位投稿者經過網路與專家票選，得獎第一名「梅子」分享兩年來罹患憂鬱症的歷程，她曾經一度生不如死。但仍感謝家人無條件的支持陪伴，加上自己從未放棄與醫師配合，現在可以康復並分享幫助他人。她建議憂鬱症患者要相信醫療，而家人的支持、自己的改變也很重要。