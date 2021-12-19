元宇宙話題正夯，也帶動近期獲點名的概念股宏達電(2498)、威盛(2388)、玉晶光(3406)、鈺創(5351)等驚驚漲，但卻有專家潑冷水，直指說，2022年在零組件缺貨難解，以及相關職終端價格仍高下，2022年元宇宙想要躍升主流科技舞台發光發熱，恐仍有難度。

科技界指標人物接連點名「元宇宙」，臉書創辦人祖克伯格評價「元宇宙」，將會顛覆未來的人類社會，輝達執行長黃仁勳眼中正在到來的下一個時代，不僅如此，「元宇宙」也被Google聯合創始人謝爾蓋布林認為是未來幾年一定會發生的事。所謂的「元宇宙」(Metaverse)就是「Meta」+「Universe」，即「超越宇宙」，換言之，就是現實世界的虛擬版，人們能夠以虛擬化身的形式在虛擬平行世界中自由生活。

和元宇宙最為相關的終端裝置、最為市場熟知的就是VR/AR，根據TrendForce預估，2021年全球虛擬實境應用內容市場規模將達21.6億美元，但到了2025年，整體規模將達83.1億美元，年複合成長率高達40%。

今年全球零組件缺料嚴重，初估整體市場VR/AR出貨量約950萬台。展望2022年，預計在Oculus、蘋果等以及更多品牌和新產品加入下，整體終端出貨量約可達1200萬台，只是，原料件短缺問題存在。

以目前高端VR、AR終端裝置發展來說，未來將會走向微投影技術Si OLED、全塑膠製短焦透鏡(pancake lens)、光導波、雷射顯示器，以及更多感測功能的感測器等。進一步來說，目前因價格考量，LCD依舊是目前常見的顯示技術，不過有廠商開始在微投影技術Si OLED投入發展，高階產品導入會增加，設備重量減輕，也將讓全塑膠製短焦透鏡(pancake lens)技術成為高階產品選用的技術，但成本設計會比目前光學設計提高許多，也因此，隨著終端產品朝向高端發展下，成本也成為一大考量，故2022年元宇宙商機若想發光發熱，恐還是有難度。

TrendForce旗下通訊暨應用科技處研究經理蔡卓卲認為，元宇宙不同於網路在於沉浸感，而是需要從既有系統中提升，因此，創造者會先起來。目前雖元宇宙議題發酵帶動廠商投入產品發展，但零組件出貨限制VR裝置出貨量，再者，產品定價仍是出貨無法快速成長的重要關鍵。

TrendForce認為，由於目前虛擬世界內容的建構需投入長時間與高成本，若以營利角度為考量，多數廠商仍處於觀望階段。然而，目前使用者生成內容多數並非以營利作為出發點，因此，可預期未來將使得元宇宙相關廠商更關注在架構平台、建設完善的生態模型，並且透過適合的開發工具和介面來降低創作門檻，此舉將有利活絡生態發展。