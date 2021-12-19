藝人徐若瑄日前捲入王力宏婚變事件，遭影射跟男方有不尋常的關係，18日發聲明闢謠不實傳聞，再PO文澄清「我絕對沒有踰矩對不起我先生」，呼籲王力宏出來化解，對此執業女律師李怡貞指徐若瑄的內文有2個敗筆，開酸她好傻好天真。

徐若瑄在內文寫道：「今年王力宏先生參加過我家的聚會2次。1次是中午的快閃茶泡飯（一群朋友），1次是晚餐後（我先生來台，在家宴請朋友們），也都有分享在社群上，每次的見面都是一群好朋友一起，絕無私約！」強調自己真的沒有對不起老公，期盼外界停止不必要的聯想，並呼籲王力宏趕快出來說明一切，「不要因為個人私事，殃及友人。」

李怡貞針對徐若瑄的澄清文，18日在臉書分析，認為就算李靚蕾真的多想，徐若瑄都必須第一時間跟她道歉，「畢竟與別人的先生交情好到讓太太在意以及誤會，可以寫出這麼嚴重的文字，絕非空穴來風，更何況是好朋友的太太，這種誤會早該化解而不可能長年忽略，讓別人的先生可以違反法規拋下妻小只為了吃茶泡飯？」

李靚蕾大動作爆料王力宏其中一個砲友是已婚有小孩的人妻，看在李怡貞眼裡，並不認為她會在手中沒證據的情況下瞎掰，「徐唯一需要深夜即時解釋的是李靚蕾，而不是社會大眾或合作廠商」，另一點則是不該期待王力宏公開面對，李怡貞忍不住嘲諷：「指望連自己妻子都不護的王力宏出面澄清？！傻又天真又搞不清楚狀況吶。」