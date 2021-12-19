四大公投藍軍全軍覆沒，國民黨前立委蔡正元直言，他在一個月前就明白指出四大公投案藍軍會全輸，原因只有一個，就是團結的民進黨會擊敗分裂的國民黨。

蔡正元指出，一個傾全力捍衛政權，一個面和心不和，國民黨相信民調已經贏了，卻無組織也無資源，民進黨不管民調已經輸了，卻有組織更有龐大資源，民進黨更有美國撐腰，蓋核四的錢美國已經賺走了，廢核四改買美國高價天然氣，美國又可以多賺一手，破壞台灣藻礁又算什麼。

他表示，進口萊豬出賣台灣人的健康，可以取悅美國保衛民進黨政權，民進黨花納稅人的大錢補貼豬農，豬農不吭聲還會力挺民進黨，不養豬的都會區更不敢跟美國槓，還會乖乖把萊豬吞下肚。

蔡正元強調，民進黨有的是錢花，可以擺平豬農和環保團體，錢來自熱騰騰的股市稅收，股市稅收來自中國大陸的訂單，這樣一來中國大陸給錢、美國給力，民進黨元氣十足資源充沛，要碾壓我思我不在的國民黨，自然是輕而易舉的事，國民黨只能乖乖的說「我願意承擔」，民進黨從此歲月靜好。