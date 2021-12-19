四大公投案全軍覆沒，投票前民調跟實際結果有落差，台灣民意基金會董事長游盈隆今天表示，真正讓我意外的投票率和反萊豬公投沒過，這也充分證明公投綁大選的必要性。

游盈隆今天在臉書貼出選前兩天（12／16），前總統陳水扁詢問他「12月18日投票率與四項公投結果如何？」的對話截圖。

他說，從對話中，可以很清楚看出，即便在選前兩天，他對投票率仍持著極為審慎的態度，不想預測，一定要給個數字的話，會猜是五成五左右；至於，四項公投結果，他也相當謹慎，只說一個會過，一個不會過，兩個不確定。

所以，游盈隆表示，真正讓他意外的是兩個，一個是投票率，另一個是反萊豬公投沒過。「而這兩項也跌破所有專家的眼鏡，不只我而已」。

對這兩個現象，他認為，在很大的程度上，超低投票率的出現主要是公投與大選分離，這也充分證明公投綁大選的必要性，「如果我們真的重視直接民主，如果我們繼續相信人民作主」的價值亅。