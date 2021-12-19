國民黨立委鄭正鈐（中）認為公投大選脫勾，催不出投票率，也就難以反映真正民意。（邱立雅攝）

民進黨在新竹市執政7年，但4大公投結果卻全數導向不同意，立法委員鄭正鈐認為在在野黨以及公民團體的努力，讓新竹市同意大於不同意，但未能高於25％門檻，國民黨中央確實有檢討，他認為正因為公投與選舉脫鉤，催不出投票率，擔心未來公投淪為徒具形式而無法產生實質影響。

此次公投未能過關，鄭正鈐認為是國人的選擇，仍按照民意走向行事，但他認為可惜的是投票率不高，無法真正反映民意。相較於地方性公投喝好水爭議少、共識高，民間團體用政策、溝通的方式達成任務，反觀4大公投最可惜的地方，是變成政治的對立，而非公共議題的討論。

針對竹市公投結果與國民黨方向一致，鄭正鈐認為4大公投案中，幾個在野黨在部分議題上具備共識，加上竹市有許多特殊的民間團體，包括核四議題上，在地的專家學者是宣講甚至是提案的主力，讓結果是同意多於不同意。

鄭正鈐也特別觀察重啟核四議案在新竹市的特殊現象，特別在2018年以核養綠公投開始，他發現新竹市在能源政策的考慮更為務實，推測與科學園區需求有關，園區以及園區外廠商對於用電十分焦慮，他認為核電需要更多討論跟對話，因為能源是科學的問題，不是政治上的選擇。

鄭正鈐表示這次公投結果與2020年總統大選選票結構差不多，同意與不同意選票一致性不低，對明年大選布局確有影響，19日傳出蔡英文總統召集黨內高層密商縣市合併，鄭正鈐認為可預見明年在國會將會出現角力戰。