大陸中植企業集團18日晚間發佈訃告，集團創始人解直錕，因心臟病突發搶救無效，於12月18日9點40分在北京逝世，享年61歲。解直錕於1995年一手創立中植企業集團，由實業發家，之後更多轉向佈局金融，資產管理總規模或超過兆元（人民幣，下同）。中植集團實體產業佈局包括半導體、大數據、大消費、大健康、幼兒早教、新能源汽車、生態環保等多個行業。

根據公開資料顯示，解直錕原名解植坤，是大陸知名藝人毛阿敏的丈夫。據《華夏時報》引述接近中植集團的人士表示，解直錕多年來一直保持高強度工作，是一個工作狂，開會頻率、時長，經常令一些高管直呼吃不消。隨著他的離世，上兆元金融集團未來出現變數。

在金融板塊，中植集團控股或參股6家持牌金融機構，包括中融信託、中融基金、橫琴人壽、恒邦財險、中融匯信期貨和天科佳豪典當行；控股或參股5家資產管理公司，包括中海晟融、中植國際、中新融創、中植資本、首拓融盛；控股或參股4家財富管理公司，分別為恒天財富、新湖財富、大唐財富、高晟財富。

此外，中植系持股比例超過5％的境內外上市公司多達20多家，解直錕至少是8家A股上市公司的實際控制人，包括融鈺集團、美吉姆、宇順電子、準油股份、美爾雅、康盛股份、凱恩股份、ST天山等。