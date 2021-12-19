DRAM現貨價在經過近半年的盤跌後，近期有止跌回彈的趨勢，主要是在中國農曆年前，下游貿易商或通路商預先備一些存貨；由於明年第一季為傳統淡季，市調機構預期明年第一季DRAM合約價續跌，隨著農曆年後需求回溫，目前市場預期明年第二季合約價可望正式止跌回升。

DRAM現貨市場屬於淺碟的市場，價格波動較大，歐美市場在耶誕節假期前，欠缺拉貨的動能，目前亞洲地區要準備即將來到的中國農曆年，所以見到回補庫存，拉抬現貨價。

以終端零售市場來看，由於接近年底，並無強勁的需求，預料農曆年後，明年第二季需求進一步回升，可望推升DRAM合約價走揚。

在供給的部分，由於原廠並未有大幅擴產的計畫，使得供需狀況仍穩定，待明年第二季需求展現力道，多頭行情可望正式確定。

展望明年第一季，由於需求走入淡季，DRAM價格預料將續跌，惟PC OEM廠的庫存由先前的11~13周部分去化有成，因此預期將有助DRAM價格跌幅收斂。

根據研調機構TrendForce表示，觀察第四季各終端產品的出貨表現，由於先前長短料窘境有所緩解，使筆電的出貨總數與第三季大致持平。隨著PC OEMs端的DRAM庫存周數有所下降，明年首季的價格跌幅低於原先預期。但由於明年首季需求面將走入淡季，因此DRAM均價將維持下跌趨勢，預估跌幅為8~13%。

整體來看，因需求淡季，預估2022年第一季DRAM價格跌幅約8~13%；後續的價格跌幅是否收斂則有賴庫存壓力能否舒緩，以及採購端對於後續價格變化上的預期性心理而定。

針對本季展望，南亞科(2408)先前表示，DRAM市場短期供需不平衡，第四季將步入修正期，不過因供應商庫存量都很低，市場還是有不錯需求，第四季應不會大幅度修正，將落至介於第二季至第三季之間的水準。整體來看，市況修正是短期、不會是長期修正，修正幅度也不會太深，預計明年首季可能回穩也可能持續修正。