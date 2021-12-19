工控記憶體模組廠宜鼎(5289)近年積極拓展AIoT垂直應用市場、強化智能周邊解決方案，領先全球推出首款M.2 2280 10GbE網路擴充卡，以10倍高速與更節省空間的M.2尺寸設計，幫助企業無痛實現高速網路傳輸，將積極導入AIoT智慧工廠、智慧醫療、智慧監控、網通、雲端運算與高階遊戲等應用市場。

調研機構指出，2020年至2025年全球數據資料年複合成長率將高達23%，高速、穩定的網路傳輸已成必要基礎。然而放眼全球市場，企業在導入10GbE的高速網路嵌入式擴充產品時，往往只有大尺寸的PCIe規格，時常面臨機構干涉問題，無法有效將網卡相容於終端系統設備當中。

為此，宜鼎國際推出全球首款10GbE M.2網路擴充卡（EGPL-T101），具備高速、小巧及低功耗特性。不僅能較常見的Gigabit (1GbE)高速乙太網路帶來10倍的速度提升，更是市場上首款採用M.2 2280規格尺寸的10GbE高速網路卡，藉由小巧且結構簡單的子母板設計，為系統預留更多設計彈性。

宜鼎國際智能周邊應用事業處資深經理吳志清表示，宜鼎國際近年積極拓展AIoT垂直應用市場，藉由公司已極具市場競爭力的DRAM及Flash為核心，在智能周邊產品的支援與整合上不斷推陳出新，積極為客戶解決開發痛點，本次M.2小尺寸10GbE網路擴充卡是最好的實踐，期待挹注新一波的智能周邊營收貢獻。