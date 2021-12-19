首度與大選脫鉤的四項公投，昨晚結果出爐，四項公投案都是不同意票高於同意票，皆不通過。前立委孫大千今（19）日在臉書直指，「台灣人民是此次公投結果最大的犧牲者。」

孫大千首先提到，公投是人民對抗當權者錯誤政策的唯一武器，一旦公投和大選脫勾，等於是廢掉了台灣人民的武功，未來的當權者將可以任意踐踏民意，出賣人民。

其次，他表示，民進黨啟動國家機器，濫用政府預算，用人民的錢來打壓人民表達意見的唯一管道，更糟糕的是，用謊話來催眠和動員支持群眾，把台灣送入一個只有顏色沒有是非的民主煉獄。

孫大千說，未來民眾除了要擔心會不會吃到含有萊劑的豬肉加工食品，還要開始憂慮民進黨政府會不會跟進開放日本核食進口，面對萊豬和核食的左右夾擊，台灣食安的防線將會全面崩潰。

最後他提到，三接工程在大潭藻礁的破壞污染，會因為外溢效應而造成藻礁生態系的全面滅絕，台灣人民不但無法善盡守護地球的責任，下一代的子孫將再也沒有機會可以欣賞到如此珍貴的自然景觀。