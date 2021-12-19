4大公投結果出爐，綠營執政7年的新竹市竟與全台整體結果逆風，全數同意多於不同意，對此結果，新竹市長林智堅認為從全國投開票結果觀察，各縣市回歸藍綠基本盤，新竹市基本盤原就藍大於綠，但根據開票結果可發現，民進黨基本盤已非常接近國民黨。

林智堅指出，公投以來這段期間，從中央蔡英文總統、副總統賴清德乃至行政院長蘇貞昌帶領行政團隊，密集下鄉進行政策宣講、社會溝通，公投結果不同意票大於同意票，突顯府院黨積極回應的策略有效，各地方也團結執行，確保台灣持續走在正確的發展方向。

從這次全國公投的投開票情況來看，林智堅認為各縣市的確回歸到藍綠的基本盤，新竹市議會國民黨議員席次為18席、民進黨議員席次6席，基本盤就是藍大於綠。

不過從新竹市公投開票結果可發現，林智堅認為民進黨基本盤已非常接近國民黨的基本盤，大約是46％比54％，代表新竹市過去7年的執政表現，已大幅縮減早期國民黨基本盤遠大於綠的差距。

民進黨新竹市黨部主委陳建名則表示，公投是對事不對人的投票，選民的考量在不同議題上有不同因素的影響，否則民進黨在北部3個執政縣市首長不會在2018年時再度連任。

對於公投是否影響明年縣市長選戰？陳建名強調，在新竹市，市長的人選需要能突破基本藍綠的結構，獲得多數市民的認同，所以需要有最強的人選才能贏得未來的選舉。