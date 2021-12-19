台中市立委第二選區補選候選人顏寬恒19日成立沙鹿競選總部，他強調，最後21天展開「守護中二區 壯大山海屯」陸戰層次，將舉行超過50場市場掃街、站路口拜票活動；此外，他提出包括公托幼托、中小企業農地違章工廠以及打造便捷的烏日新興商圈等「政策三箭」，盼爭取選民認同及支持。

顏寬恒沙鹿競選總部成立大會今天成立，包括鎮瀾宮董事長顏清標、立委高金素美軍共襄盛舉。顏寬恒表示，今天是公投落幕、選戰白熱化的開始，不同以往的是，少了大進場及大佬致詞、也沒有華麗的開場表演，有的是肩上沉重卻甜蜜的鄉親寄託，以及一個重新出發的寬恒，有的是一場期待跳脫惡質歪風的選戰，以及停滯空轉兩年的海線屯區期待改變的願景。

顏寬恒指出，最後21天會展開「守護中二區 壯大山海屯」系列活動陸戰層次，將展開超過50場的市場掃街、站路口，面對面傾聽選區內每一位選民的心聲；當對手用媒體、網軍、惡毒的造謠抹黑撕裂這塊土地情感時，他將用一步一腳印找回在地鄉親，純樸踏實的初心，與人與人之間最熟悉的人情味。

顏寬恒宣示未來將推動「政策三箭」，第一支箭是「公托幼托」政策，讓年輕的爸媽，不用再離家老遠只為讓孩子有個優質的就學環境。而傳統的巷弄戰、民主炒麵，除了加倍力度，也將轉型為鄉間座談會，去了解在地居民所遭遇到的困境以及問題，從生活交通到職場就業、中小企業轉型困難等眾多議題。

第二支箭將針對中小企業農地違章工廠，提出未來的規劃藍圖，顏寬恒強調，這些業主當年相信蔡總統的承諾，卻跳票沒兌現，他將逐步從法規放寬，統一輔導轉型，到園區規劃安置提初完整的解決方案，打造台中版的內湖園區。

顏寬恒指出，針對烏日區大量移入的人口，遭遇到許多基礎設施不足，甚至是生活商圈困乏的種種問題，民眾為了日常採買，甚至還得過橋到舊市區，在一整天辛勞的工作後還得花30分鐘以上時間，來回奔波。

第三支箭將允諾打造便捷的新興商圈，讓烏日高鐵特區成為海線屯區的新都心，從居民企盼已久的大型商城引進，到與市政府協調果菜市場設立及量販店的普及，都將會一一推動。

顏寬恒強調，「守護中二區 壯大山海屯」不只是口號，更是他對海線屯區鄉親的承諾，讓我們一同手牽手，找回在地人對於這塊土地的驕傲與認同感，以人親土親作為思考本位，翻轉現代化所帶屯區的責任、義務、與最堅定的任務。