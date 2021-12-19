反萊豬、公投綁大選、重啟核四、護藻礁等4大公投同意票均未達標遭否決，其中票數差距最大的為重啟核四案，重啟核四公投領銜人黃士修表示，人民已經失去制衡政府的方法，公投因為脫鉤大選無法通過，這是民主的悲哀。

「公投輸了，但民進黨沒有贏」。黃士修表示，2019年公投修法脫鉤大選，當時自己就預言，如果投票率只有4成，即使有6比4的優勢，任何公投都不會過。

黃士修說，2021年公投印證這個預言，4個案子的同意票和不同意票，約莫各在400萬上下，總共800萬人出來投票，投票率就是4成。

這次公投支持率60％ × 投票率40％ = 24％，未過25％門檻。粗略估計綠營基本盤25％，9成投票率，佔22％；藍營基本盤20％，8成投票率，佔16％；合計就38％，中間選民幾乎沒有出來投票，導致4案的開票結果，都呈現高度一致。

相較其它3案，最爭議的核四，同意票少10萬，不同意票多10萬，總計差距20萬，只影響800萬票的2.5％，在反核集團依附在民進黨的國家級資源動員之下，不同意票還是只能開成這樣。「這次我大概只花了200萬元，打一場對抗國家機器的戰爭。」

黃士修說，核四在台北、桃園、基隆這幾個非國民黨執政的縣市，同意票竟然是贏的，坦白說這有一點超乎預料，新北則是小輸。不過新北畢竟是人口最多的城市，剛好打消北基桃的優勢，中南部更是民進黨的票倉，不只南電北送，還南票北補。

黃士修表示，接下來三接繼續蓋，核四繼續封存，缺電和空污問題繼續惡化，然而2023年恐怕不會再有公投，人民已經失去制衡政府的方法，公投因為脫鉤大選無法通過，這是民主的悲哀。