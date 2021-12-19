大陸國資委18日召開中央企業負責人會議，總結2021年國資央企工作，部署2022年工作任務。其中2021年國企改革三年行動70％目標任務順利完成，統計今年前11月央企利潤總額2.3兆元（人民幣，下同）、營業收入利潤率7.1％，年增1.1個百分點。展望明年則要將「兩利四率」指標將努力實現「兩增一控三提高」的目標。

具體來說，「兩增」意指利潤總額、淨利潤增速高於國民經濟增速；「一控」是控制資產負債率；「三提高」則為營業收入利潤率、全員勞動生產率、研發經費投入的進一步提高。

此外，據央視報導，今年央企戰略性新興產業佈局重磅舉措頻出，落地實施新能源汽車、北斗、電子商務、區塊鏈等一批數位協同創新平台，打造自主可控天翼雲，加大新能源、5G應用等戰略性新興產業佈局力道。統計今年前3季，央企戰略性新興產業完成投資7267億元、年增率6.3％。