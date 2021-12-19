OPPO於日前INNO DAY未來科技大會對外發表全新OPPO Find N摺疊旗艦機，也再度引發市場對摺疊機發展的關注，以目前摺疊機出貨占比整體智慧機出貨，依舊算是鳳毛麟角，有傳聞蘋果有機會最快在2023年推出摺疊機款，也被外界視為將是摺疊機走向主流市場的重要的火種。

以目前摺疊機市場來說，最廣為人知的就是三星，其在今年8月推出Galaxy Z Fold3 5G、Z Flip3 5G兩款旗艦機，有別於以往的旗艦基策略是走頂級極少數市場，三星首度在今年將旗艦機定位成下半年旗艦機主軸，取代原先的NOTE大螢幕系列，讓摺疊機成為品牌旗艦機的主力戰將，但有另一現實原因就是全球必須面對的缺料問題，也迫使三星改變既有策略，窮則變、變則通。

根據DSCC最新發布的報告指出，目前三星依舊為全球摺疊機霸主，在今年推出Galaxy Z Fold3 5G、Z Flip3 5G後，三星在今年第三季折疊機出貨量總計達260萬支，季增加215%、年增加480%，光是單季出貨就已經超車累計前四個季度的出貨量，而三星在全球摺疊機的市占率也高達93%，第二名的華為則為6%。

不過，以全球智慧機第三季出貨量來看，Counterpoint報告顯示，第三季全球智慧手機出貨量達3.42億支、季增加6%，年減少6%，三星位居全球龍頭，單季出貨量為6930萬支、年增加2成，換言之，摺疊機不論在全球出貨、或者是自家三星出貨量占比來看，都仍是非常的低，也就是說整體摺疊機市場還是有非常大的成長空間，是各家廠商可以努力的。

另外，也有消息傳出2023年蘋果有機會推出首款摺疊機，有許多傳言都直指，蘋果將在2023年推出第一款摺疊機產品，目前也有相關渲染圖在網路上流傳，以產業歷史經驗來說，蘋果的登高一呼，往往是點燃產業走向主流的關鍵火種。

摺疊機新兵OPPO，首次推出摺疊OPPO Find N，搭載高通Snapdragon 888 處理器，在CPU性能上提高了25%，在外螢幕採用比例為18:9的5.49英寸螢幕，73mm的機身寬度，單手即可完成文字輸入、看圖等操作，配合前後3D曲面設計，展開之後則是比例為8.4:9的7.1英寸的主螢幕，該比例的「橫向模式」在使用時無需旋轉90度，即可獲得大螢幕的沉浸體驗，目前將於大陸市場率先推出，台灣上市時間未定。