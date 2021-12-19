雖然四大公投案全數因沒過門檻的關係遭到否決，但國民黨前文傳會副主委鄭照新昨（18）晚就在臉書貼出一張整理圖表，說「各位不容樂觀、不必悲觀」，並說在公投結束後應該「好好檢討戰略、隨時準備出發」。

鄭照新在臉書貼出「公投縣市版圖表」，指出表內的資訊可以說明很多事情，認為雖然結果不容樂觀，但藍營的粉絲也不必悲觀，公投結束後要「好好檢討戰略、隨時準備出發」，說「討論光譜路線人物等等都是隔靴搔癢，我們只談制度與結構」，並預告今日將在各個節目中分享自己的觀點。

網友也紛紛進行分析，說「一個很重要的原因，投票率太低，很多中間選民無感選擇不去投票」、「基隆綠營執政還是很多人投同意」、「桃園令人驚喜」、「得票率兩邊都不到四分之一，讓民調專家眼鏡掉滿地，中間選民的意向還真難預測，用今天的結果來看2022，應該還很難說」。

另外也有許多網友針對台中在「重啟核四」一案上的表現，說「看到這張統計表真是無語啊！原來用肺發電的縣市選民寧願相信民退黨也不在乎自己和家人的健康，還葬送了全台灣人民的未來！」「身為台中人我覺得可恥，抱怨空污差還不重啟核四，吸死算了」、「看到這張表，我都想搬家了！喊反空污反火力發電？都是假象嗎？真的是沒救了」。