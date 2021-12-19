傳蔡英文邀高層談升格 黃敏惠：任何決策都要多考慮人民感受 12:142021/12/19 中時 呂妍庭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 嘉義市長黃敏惠指縣市合併升格到目前為止還沒有看到具體的做法，但任何決策都要多考慮人民的感受。（呂妍庭翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 傳蔡英文邀高層談升格 黃敏惠：任何決策都要多考慮人民感受 訂閱影音： 中時新聞網 針對媒體報導蔡英文總統今邀集副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、民進黨秘書長林錫耀、民進黨團立法院黨團總召柯建銘等派系成員討論縣市合併升格議題，嘉義市長黃敏惠表示，到目前為止還沒有看到具體的做法，但任何決策都要多考慮人民的感受。 公投隔日一早現身祈福 侯友宜這樣說 藍執政縣市長稱尊重結果 林明溱批輸在黨內不團結 #蔡英文 #黃敏惠 #縣市合併升格 #高層 #嘉義市長 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 重點不在投票結果 柯文哲要政府解決問題「票不是投爽的」 09:162021/12/19 政治 黃士修批侯友宜 憂此後恐再無公投 04:102021/12/19 焦點要聞 把公投視同大選 穩住蔡蘇體制 04:102021/12/19 焦點要聞 竹市公投結果同意一面倒 林智堅：藍綠已縮短差距 11:582021/12/19 政治 台南高雄狂勝40萬 綠營致勝關鍵 04:102021/12/19 焦點要聞 與大選脫勾催不出投票率 立委鄭正鈐憂公投未來淪為形式之爭 11:522021/12/19 政治 後蔡英文時代掀接班戰 內閣拚選舉 04:102021/12/19 焦點要聞 基隆桃園竹市不同意多過同意 黃世杰：公投熱度本就不如一般選舉 11:292021/12/19 政治 要陸網民愛台 何其難 04:102021/12/19 時論廣場 嘆公投成是非題 黃珊珊：不討論直接講答案 對國家不見得有利 09:212021/12/19 政治 萊豬過關 拜登仍會對台灣下「臨時禁制令」 04:102021/12/19 時論廣場 政治熱門新聞 決戰1218》藍軍是怎麼輸的？黃暐瀚爆原因 - 政治 決戰1218》公投過後 郭正亮預言台中第二選區結局 - 政治 決戰1218》藍營公投大敗主因？ 郭正亮發現一件事：他是大贏家 - 政治 公投隔日一早現身祈福 侯友宜這樣說 - 政治 決戰1218》為何民調失準？游盈隆親曝原因 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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