傳蔡英文邀高層談升格 黃敏惠：任何決策都要多考慮人民感受

針對媒體報導蔡英文總統今邀集副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、民進黨秘書長林錫耀、民進黨團立法院黨團總召柯建銘等派系成員討論縣市合併升格議題，嘉義市長黃敏惠表示，到目前為止還沒有看到具體的做法，但任何決策都要多考慮人民的感受。