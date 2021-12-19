PChome旗下跨境代標代購電商Bibian比比昂自與日本平價連鎖藥妝店巨頭SUNDRUG及日本知名3C連鎖量販龍頭Sofmap等合作以後，再宣布攜手與日本高人氣線上傢俱品牌LOWYA合作，成為LOWYA授權的跨境銷售平台，直接以業界最低的日本空運費1公斤/100元，讓消費者能在台灣遙距即能購買數千款日本品牌傢俱。

比比昂於1月4日前每日限時兩時段限量開搶六大優惠券，包含0元服務費、日本空運免運券、3美金折價券、200日幣折價券及限定商品折價券等。（比比昂提供）

22日前再推出LOWYA全館商品限時下殺9.5折，消費不限金額再加碼贈送限量LOWYA限定抱枕，1月4日前每日限時兩時段再限量開搶六大優惠券，包含0元服務費、日本空運免運券、3美金折價券、200日幣折價券及限定商品折價券等，另隨選即買全館單筆訂單滿1萬5000日幣送1000日幣購物金，再加碼免服務費、免匯費，全站付款使用Pi拍錢包綁定Pi拍錢包信用卡，即享筆筆最高4％回饋，明年1月2日前於PChome 24h購物購買品牌旗艦館任一品牌指定商品，再抽比比昂10萬代購金。