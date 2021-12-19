4項公投案昨天投票，不只票數未過門檻，不同意票的票數還贏過同意票，今天（19日）宜蘭縣長林姿妙出席宜蘭轉運站上梁典禮，接受媒體訪問時表示，尊重民意，對於明年選舉，她強調，會持續推動縣政，她的認真鄉親都有看到。

宜蘭縣4項公投案，除了大同、南澳鄉同意票高過不同意票之外，其餘10鄉鎮市不同意票皆高過同意票，民進黨宜蘭縣黨部、立委陳歐珀、宜蘭市長江聰淵等人一早謝票，感謝鄉親對4個不同意的支持。

林姿妙表示，她平常認真努力，做好該做的事，公投是公投，她會持續地推動縣政。