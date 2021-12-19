全國四大公投案落幕，無黨籍立委林昶佐罷免案，將於明年1月9日投票。北市議員林亮君認為，罷免方一定是相對有意願出門投票，而且還會大力動員，擔憂反罷免方投票率不高恐有危險，會告訴選民一定要出門投下不同意。

林亮君表示，以公投結果看罷免，還是很難看趨勢，公投是對事不對人，對於議題了解關心度，不如大選或罷免，昨天公投第一次沒有綁大選，已算是還不錯的投票率，但比起一般大選6、7成投票率還是偏低。

林亮君說，再看過去的前立委陳柏惟與高雄議員黃捷罷免案，都是4、5成投票率，因此關鍵是支持昶佐的人會不會出來投票，若選民不同意就不去投票，狀況會非常危險。

林亮君強調，林昶佐的在地支持度是高的，但他們擔心支持者的投票率不高，許多選民表達自己支持林昶佐，所以不會去投票，或許想法還停留在選罷法修法以前，要降低投票率的觀念，但現在罷免門檻已變低，「應該正面迎戰」，會與選民溝通，告訴大家一定要出門投下不同意。

對於屆時投票率與票數評估，林亮君表示，目前還沒特別評估，但以這次公投案在北市都有40％投票率來看，罷免案總投票率會大於公投，因此確實很有可能會突破罷免門檻，所以支持者一定要出門投票。

林亮君指出，接下來開始規畫「陸戰」宣傳反罷昶，包含街講、掃街等會去做，年輕夥伴一定會串連，包含中正萬華地區民進黨議員吳沛憶、劉耀仁與周威佑等，2016年選舉時也與民進黨合作，這次大家也都會站在一起，「友軍們站出來」。