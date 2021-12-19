傳蔡英文邀高層談縣市合併升格 翁章梁：會多聽各方想法 12:292021/12/19 中時 呂妍庭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 嘉義縣長翁章梁表示，他對蔡英文總統邀黨政高層談合併消息沒有掌握，但中央有任何的決定，會多聽、徵詢各方想法和嘉義的想法。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 針對媒體報導蔡英文總統今邀集副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、民進黨秘書長林錫耀、民進黨團立法院黨團總召柯建銘等派系成員討論縣市合併升格議題，嘉義縣長翁章梁表示，他對此消息沒有掌握，但中央有任何的決定，會多聽、徵詢各方想法和嘉義的想法。 把公投視同大選 穩住蔡蘇體制 江聰淵投票 對宜蘭縣公投有信心 #翁章梁 #蔡英文 #多聽 #縣市合併升格 #想法 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 黃偉哲表揚勞工模範父親 音樂人郭一男喜獲獎 15:242021/12/18 寶島 完成公投投票 翁章梁：請大家支持政府出來投票 09:272021/12/18 政治 楊文科新北作客 侯友宜：都是基層出身對政治沒有高敏感度 14:102021/12/18 政治 不同意率全台第一 黃偉哲連任助力 04:102021/12/19 地方新聞 台南高雄狂勝40萬 綠營致勝關鍵 04:102021/12/19 焦點要聞 影》公投大勝 蔡英文：每次挑戰都可以透過民主解決 19:242021/12/18 政治 吳子嘉：國民黨將出現「諸侯自救聯盟」 填補黨中央的無力 20:312021/12/18 政治 藍執政縣市長稱尊重結果 林明溱批輸在黨內不團結 04:102021/12/19 焦點要聞 公投結果出爐 翁章梁：台灣人已清楚表明選擇 21:242021/12/18 政治 蔡英文817萬票在公投腰斬 施正鋒：民進黨盛及而衰的警訊 08:292021/12/19 政治 與大選脫勾催不出投票率 立委鄭正鈐憂公投未來淪為形式之爭 11:522021/12/19 政治 政治熱門新聞 決戰1218》藍軍是怎麼輸的？黃暐瀚爆原因 - 政治 決戰1218》公投過後 郭正亮預言台中第二選區結局 - 政治 決戰1218》藍營公投大敗主因？ 郭正亮發現一件事：他是大贏家 - 政治 公投隔日一早現身祈福 侯友宜這樣說 - 政治 決戰1218》為何民調失準？游盈隆親曝原因 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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