針對媒體報導蔡英文總統今邀集副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、民進黨秘書長林錫耀、民進黨團立法院黨團總召柯建銘等派系成員討論縣市合併升格議題，嘉義縣長翁章梁表示，他對此消息沒有掌握，但中央有任何的決定，會多聽、徵詢各方想法和嘉義的想法。