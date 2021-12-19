大陸透過製作影視劇作品混剪、解說的影音博主們恐怕要「涼涼」了。曾經風行一時的「抖音追劇」也或將迎來終結。中國網路視聽協會15日發佈《網路短視頻內容審核標準細則（2021）》，為各短影音平台一線審核人員提供更具體和明確工作指引。值得注意的是，新版《細則》中明確規定，短影音平台不得未經授權自行剪切、改編電影、電視劇、網路影視劇等各類視聽節目及片段。

據大陸《財經天下》報導，實際上，早在今年4月時，短影音短片內容就掀起一輪影視劇版權的「維權」風暴，70多家影視傳媒單位聯合500多位藝人聯合發佈聲明，抵制這類侵權行為。隨後，大陸國家版權局、國家電影局也發聲表示，將整治短影音平台、自媒體、公眾帳號的侵權行為。

稍早大陸財經網也曾發佈一則用戶調查，當問及「你會在短影音平臺上看影視劇剪輯嗎？」有3845名網友表示「實不相瞞，看了剪輯才會去看原作」，還有1077名網友稱「我看的全是這種」，只有240名網友選擇「不喜歡看這種，太速食了」。