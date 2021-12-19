香港立法會換屆選舉今天登場，也是香港選舉「改制」後的首場立法會選舉。香港特首林鄭月娥今日到投票所投票，她呼籲已登記選民投票外，也批評前年的區議會選舉「不是民主選舉」。

綜合港媒報導，林鄭月娥與丈夫早上到投票站投票，她認為這次選舉公平、公開、公正、廉潔、且有人性化安排，呼籲已登記選民投票。

她憶述自己前年11月區議會選，都是到同一票站投票，「但是當時的情況是甚麼，就是『黑暴』亂象，每個人踏入這個投票站，還要擔心他的人身安全，在選舉的過程內，很多建制派候選人的辦事處、選舉的資料都被大量破壞。」

林鄭月娥又說，那一場不是香港願見的選舉，「不是一場民主的選舉」，而今天的秩序很好，很放心投下一票。

不過，就在林鄭月娥到場投票期間，香港社會民主連線成員到場示威，呼籲市民投下良心一票。

社民連主席陳寶瑩及成員周嘉發等人到場示威，呼籲民眾「以自由意志投下良心一票」。

警方則安排示威人士在票站對面馬路示威，又以用鐵馬阻隔。示威人士高呼「林鄭可恥」、「還我真普選」等口號。

對於今日選舉，香港警方不敢大意。香港警務處處長蕭澤頤說，警隊已作出全方位部署，調配超過一萬警力，包括軍裝、便裝和特種部隊人員，以及特務警察，擔任巡邏、監察、情報蒐集等工作，致力確保選舉順利進行，市民安全有序地投票。

香港保安局表示，執法部門已準備就緒，警方會繼續加強情報蒐集和網絡巡邏，預早識別並阻止破壞分子作出危害公眾安全的行為。

局方重申，選舉期間藉公開活動煽惑他人在選舉中投無效票和不投票，無論有關行為是在香港或其他地方作出，均可能觸犯《選舉(舞弊及非法行為)條例》。