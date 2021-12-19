王力宏15日認了結束8年婚姻，未說明分開的理由，想不到李靚蕾噤聲2天在社群平台PO毀滅性長文，痛訴前夫婚前、婚內都在約砲，引起譁然。不過，李靚蕾當年閃婚王力宏，被爆料毀婚律師前男友，轉向王力宏懷抱，對此她本人今（19日）在IG針對此事回應。

李靚蕾19日二度發文指控王力宏，有網友在底下發問：「可以順便澄清一下當年Darwin的事情嗎？」原來李靚蕾婚前被港媒報導有論及婚嫁的律師男友Darwin Huang，雙方已在2013年2月訂婚，想不到同年11月李靚蕾和王力宏於美國登記結婚，Darwin感到非常震驚及難過，甚至大喊「絕對不可能」。

事隔8年被問陳年往事，李靚蕾替自己澄清：「訂婚新聞是誹謗。」

除此之外，李靚蕾今PO出的新指控中，鉅細靡遺地陳述當年閃婚的狀況，原來她和王力宏以結婚為前提交往，男方多次表明想要結婚生子，「因此我們交往期間都是內射，長期沒有做任何的避孕措施」想不到懷孕後卻被王力宏及其家人要求墮胎或自己生。李靚蕾反駁王爸爸指控她拿胎兒逼婚否則毀王力宏事業，稱當時還年輕且受過高等教育，不可能自毀人生，王力宏當時37歲又是成功人士，不會因為被威脅就結婚，若她真的這樣做，之後也不可能有第二、第三胎，並要求王力宏下午三點前公開道歉，否則就要控告父子倆誹謗。