四大公投全遭否決，重挫國民黨氣勢，藍營出現圍剿、檢討的聲音，前台中市長胡志強表示，結果雖然很不理想，「但我們還是不能改變為國為家為下一代奮鬥的心」。只要不放棄，終究會拚出光明的未來！

胡志強說，他在這次的公投立場清楚，也謝謝好朋友們的支持。公投備受關注，有如大選的宣講活動舖天蓋地，胡志強在臉書發文表達對四大公投看法，強調1218公投不是政治的藍綠對決，是公理的是非對決，不是2024的前哨戰，是你我健康與尊嚴的保衛戰。

胡志強直言，「在大是大非之前，我們不用翻舊帳，就用最基本的良知做判斷」，他認為，公投最大的價值是用民意保護台灣，讓政府不能再忽視民意。

曾擔任外交部長的胡志強強調，不要說沒有萊豬就沒有CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定），因為連美國自己都不是成員國，也不要說公投綁大選耗時太久，那是民進黨的中選會自己擺爛。

不要說核四危險、核廢料不能解決，台灣現在仍是靠核電廠才能不斷電，不要說藻礁不重要，用電要緊，怎麼沒說燒越多天然氣電價又要大漲？

胡志強表示，他堅定支持四個都同意，政府聽民意，但當政府傲慢，用我們的納稅錢、搭著公務飛機為自己的政治立場宣傳錯誤的政策、粉飾太平，你我能不憤怒嗎？

「我們不分藍綠，愛台灣、愛環境、要民主、要健康，這是濫權錯誤的蔡英文政府跟所有民眾的對決」，胡志強說，我們的民意就是保護台灣的後盾，我們的公投票就是捍衛正義的鐵拳。

但四大公投結果揭曉，全數遭卡關，胡志強雖難掩四大公投國民黨失利，但也鼓勵全民與國民黨，結果雖然很不理想，還是不能改變為國為家為下一代奮鬥的心。