歌手王力宏遭前妻李靚蕾毀滅式爆料後，王爸昨日深夜發布手寫信想要替兒子洗白，卻讓李靚蕾再度發文回擊，限王力宏今日下午3點前道歉，否則將對王力宏父子提告，讓網友搖頭，認為王爸爸根本是提油救火。中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學表示，王力宏創下人夫的最低標準旳，因為他讓全台的人夫重拾價值及自信，也讓崇拜偶像的孩子有了很好的機會教育，「力宏，謝謝你」。

謝宗學今（19）日於個人臉書粉專《Dr. E 小兒急診室日誌》指出，王力宏創下人夫的低標，只有更低沒有最低，王父提油救火的公關能力，堪稱公關災損處理最佳負面教材。他認為王力宏自己做的事情，就應該親身站出來面對媒體、誠心認錯及道歉，用行動去告訴孩子，即便爸爸做錯事，但勇於承擔；同時也該向支持自己的粉絲道歉。

謝宗學批評，王力宏身為男人卻躲在父親後面，讓父親抨擊辛苦付出8年人生的李靚蕾，「不論王力宏下午有沒有出面道歉，人格死刑幾乎確立了」，未來不管在台灣還是大陸，演藝身涯大概已經結束，畢竟演藝事業很大一部分是靠人設才能維持。

謝宗學說，未來會藉機教導孩子，崇拜偶像適度就好，因為很多形象是包裝及塑造出來的人設，崇拜的對象只是一個虛擬幻影，只要好好欣賞真實表現出來的才藝和演技就好，不用對螢光幕的真實人格有太多的期待，最後謝宗學也嘲諷，王力宏事件不僅讓全台人夫重拾價值和自信外，對孩子也是很好的機會教育，「力宏，真心感激你！」