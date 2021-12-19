四項公投結束，民進黨大獲全勝，是否影響接下來的台中二選區立委補選？民進黨候選人林靜儀上午舉辦「女醫挺靜儀 醫起來護台」記者會，她表示，這次公投對手並未全力動員，且四項議題中有兩項差距僅2000票左右，這顯示1月9日非常嚴峻，對手會拿到比這次更多票，沒有輕鬆的空間。

林靜儀表示，這次的公投結果，民進黨只是一起努力把台灣守下來，沒有勝利、不勝利的問題；這段期間，各種關於公投的不合理、錯假訊息，台灣付出多少成本，「我們只是努力守下來，這個國家差點就輸了」。

林靜儀表示，台中二選區選票結構特殊，這次因議題的關係、對手沒有激烈動員，在這樣的情況下，核四、藻礁兩項公投差距約6000票，另兩個議題差距約2000票；對手的地方勢力比國民黨強，補選一定會拿到超過這次的選票，接下來，他們一定會用各種抹黑、錯假消息與龐大資源轟炸及傳播。

林靜儀強調，在陸戰方面，對手有更多資源，近來已看到各式各樣的禮物、綁樁；從基進黨與民進黨合作參選，對手就感受到危機，使出各種威嚇、利誘都有，接下來將把握3周時間到地方拜票、站路口，這都是她論述政策的機會。