基隆四大公投案同意票皆多於不同意票，最大差距甚至到數萬票，在縣市長選前給綠營帶來警訊，市長林右昌和立委蔡適應不願對外多做回應。基隆市長參選人謝國樑表示，基隆這次繳出漂亮成績單，可以看出民意對執政黨不滿。

四大公投結果出爐，「四個不同意」完勝，但分析基隆票數，四案的同意票皆大於不同意票，恐成為綠營隱憂。對此，記者致電詢問被外界點名代表民進黨出征明年市長選舉的蔡適應，他表示，這個問題由市長林右昌說明就好，不願對外多做回應。對此，基隆市政府發言人沈詠珮說，目前暫時沒有回應。

表態參選基隆市長謝國樑則表示，公投在全國結果不如預期，但在基隆繳出漂亮成績單，可以看出民意對執政黨的不滿，未來他會繼續傾聽民意，與民眾站在一起、為民眾發聲，他說，現在台灣一黨獨大，人民失去牽制集權大政府的公投，會繼續努力為人民找回制衡的力量。

地方藍綠政營則提出不同看法，民進黨市議員童子瑋指出，這次結果不能和明年縣市長選舉畫等號，依投票率來看只有深藍、深綠基本盤，因國民黨將公投操作成政黨對決，民進黨借力使力，導致中間選民無感，沒有出門投票。他強調，基隆多數選區的習慣是投給「人」，明年選舉是對人的選擇，會有喜好、過去經驗和未來政見等因素綜合，國民黨不用見獵心喜。

童子瑋說，這次因天氣因素，很多長輩無法出門投票，加上民進黨支持者只有出來約一半，雖然黨內這次舉辦多場實體說明會，並同步在社群軟體分享資訊，但大部分長者和年輕人仍不懂公投意義，他認為，地方組織上和宣傳方式還要多加努力。

國民黨組發會副主委兼基隆市議員藍敏煌則認為，這次備戰公投，所有國民黨縣市議員站上街頭，是有史以來最團結的一次，而基隆自從新主委到任，更進行改革，包括黨部年輕化、舉辦小組長活動等，呼籲藍軍不要氣餒，將持續為明年選戰努力。