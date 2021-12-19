東海大學政治系教授沈有忠表示，公投國民黨挫敗，應趕快結束公投傷害，整軍投入顏寬恒選情，民進黨氣勢大增，熱度將延到明年1月9日的投票。（摘自東海大學網站／盧金足台中傳真）

四大公投結果出爐，全台投票率四成多，雖然與國外相較，在很民主國家中的公投案投票數中不是非常低，東海大學政治系教授沈有忠表示，18日氣溫驟降，可能影響選民出門投票意願，公投未與大選合併舉行，數月來的政黨對決有一定程度讓選民感到疲乏，至於公投結果對中二選區選情是否增添變數？他認為，對國民黨當然有影響，藍營應趕快結束公投傷害，否則對顏寬恒氣勢較不利。

四項公投在全國票數統計後全軍覆沒，但台中市在第19案的公投綁大選，仍微幅領先1356票，其他三項失利。投票結果是否衝擊明年1月9日中二選區立委補選？

沈有忠說，公投投出4成投票率，仍是代表一定的民意，對國民黨當然有影響，藍營應趕快結束公投傷害，對顏寬恒氣勢較不利，至於市長選情，盧秀燕在台中基本盤或者說支持度高，因為距市長選舉時間還有一年多，分析還不至於挑戰到台中市長盧秀燕。

公投結果對中二選情影響，顏寬恒是不是受衝擊？沈有忠說，氣勢一定會有受影響，接下來國民黨可能短時間之內要做檢討，如果國民黨內部還進行人事重組，組織動員上國民黨要趕快把公投傷害結束，不然明年1月9日很快就要到了，影響顏寬恒氣勢。

中二選區包括烏日、大肚、龍井、霧峰和沙鹿，不同意的公投比例高，是否對國民黨為警訊？沈有忠表示，當然是警訊，但基本上還是不見得會反映到人的部分。

他表示，公投是對事，選舉是對人，顏寬恒和林靜儀與公投區隔，雖是不一樣的選舉，但的確是一個提醒的信號，民進黨是勝利這一方，很快可以在18日之後更著力投入幫忙林靜儀，但國民黨忙完公投之後，如忙於內耗檢討，無暇輔選顏寬恒，要盡快縮短陣痛期。