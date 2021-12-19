一名新手奶爸在網路發文透露，請好產假要陪妻子回婆家坐月子，未料，月子期還沒過一半，妻子與婆婆間的衝突就不斷，而他必須照顧小孩，還得顧全妻子與婆婆的心情，讓他好疲累。文章曝光後，不少網友紛紛出言給建議。

男網友在爆料公社App匿名公社發文，透露終於迎來第一個孩子，為了好好幫妻子坐月子，他請好了產假在家陪伴，而妻子產前曾提議要回娘家或去月子中心坐月子，但最後在他的建議與安撫下，妻子同意待在婆家坐月子。

原PO說，結果月子期還沒過半，妻子與婆婆的紛爭不斷，先是寶寶黃疸指數偏高，待在醫院治療，但婆婆認為小孩有黃疸很正常，在太陽下曬一下就會好，無須住院，妻子則覺得婆婆的觀念老舊，僅想用老一輩的方式顧小孩。

原PO續說，婆婆也不認同他為了顧妻子請假一個月，應該顧慮往後的開銷去上班賺錢，但妻子聽了則倍感不被重視，生好幾天的悶氣；原PO說，「很多事在我看來根本就是說者無心，聽者有意。我媽是個性很急講話又直，說的話本來沒有什麼惡意，但在我老婆聽來就說是故意針對她」，直說自己這些日子以來實在身心俱疲。

文章曝光在網路上後，許多網友回應，「真心覺得你跟媽媽都有問題」、「老婆跟她媽一定比較容易溝通，生產前就跟岳母說好；母親照顧自己的女兒做月子也會比較細心，做月子再包個紅包給岳母就好，都這個時刻了，還搞到大家人仰馬翻的，何苦呢？」、「產後憂鬱很可怕，你要多照顧老婆情緒，我是你第一會讓老婆去月子中心，第二讓老婆回家請月嫂，你丈母娘可以輕鬆一點」、「媽媽是好意，但是照顧老婆需要比較重要，別讓她反而犯了產後憂鬱症」。