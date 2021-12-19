美國與瑞士的研究發現，美國嬌生疫苗、俄羅斯衛星-V（Sputnik-V）疫苗、中國大陸國藥（Sinopharm）疫苗在對抗Omicron時效果較差。

一份美國與瑞士的跨國研究顯示，包括美國嬌生疫苗、俄羅斯衛星-V（Sputnik-V）疫苗、以及中國大陸的國藥（Sinopharm）疫苗在對抗Omicron時，幾乎沒有出現中和反應；此外，相較之下，打過2劑輝瑞/BNT疫苗後又染疫的患者，體內仍有最強的中和反應。

綜合路透社、美媒AXIOS報導，美國華盛頓大學（University of Washington）與瑞士製藥商Humabs Biomed SA 12日在醫學期刊預印本網站bioRxiv發表尚未經過同儕審查的研究成果。

研究人員比對包括接種BNT、莫德納、阿斯特捷利康（AstraZeneca，AZ）、嬌生、國藥、衛星-V疫苗、以及正從染疫中康復等7類人血清，分析對抗初始新冠病毒武漢株及Omicron的抗體中和能力。

結果顯示，13名完整接種國藥疫苗的受試者中，只有3人對Omicron出現抗體中和反應；12名接種1劑嬌生疫苗的受試者中，只有1人有中和反應；11名接種俄羅斯衛星-V疫苗的受試者更是完全沒有出現中和反應。

莫德納、BNT及AZ疫苗對抗Omicron時仍有中和反應，但相較於對抗武漢株，中和反應分別下降33、44及36倍。

研究人員也發現，完整接種過疫苗後仍突破性感染的患者，抗體中和能力的下降幅度較小，其中又以打過BNT疫苗仍突破性感染的患者下降5倍最少。

針對美國瑞士研究發現衛星-V疫苗對抗Omicron幾乎不起作用，俄國加馬利亞研究所（Gamaleya Center）發布聲明強調，該研究在測試衛星-V疫苗時「刻意使用不具代表性的血清樣本」。