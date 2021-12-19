王傳一情義相挺好友任容萱新戲。（衛視中文台提供）

王傳一情義相挺好友任容萱新戲。（衛視中文台提供）

由任容萱、張睿家、石知田、邱偲琹、江祖平、馬力歐、陳詩穎、郭方儒和孫情等人主演的衛視中文台《如果花知道》，即將於明晚（20日）9點首播，偶像實力兼具的王傳一，也特別演出「罪惡感斷捨離」單元的花店客人，飾演一位心臟外科醫生，除了要進手術房開刀，甚至在路邊演被毆打，打到一旁住戶以為是真的大喊報警。但王傳一都沒有怨言，因為是好友任容萱主演的戲劇，怎麼樣都要情義相挺。

王傳一因為和任容萱合作演出《聽見幸福》成為好友，加上自己主持的節目，任容萱也義不容辭擔任首集嘉賓，所以一收到由任容萱主演的《如果花知道》戲劇邀約，二話不說就答應演出。他說：「暌違7年再度合作，雖然是客串演出，但也不失彼此默契，我們有空時私下仍會約吃飯聊聊天，感覺上完全不會生疏。」再次和任容萱合作戲劇，他也笑說，任容萱飾演的花店女巫雖然仙氣十足，但因為會在某一處觀看劇情展開、事情發生，鏡頭前會突然默默地出現，在暗處注視著他們哭得死去活來，感覺超詭異，「就像是一個ㄇㄡˋㄅㄧㄚˋ鬼（冒失鬼），後來我在現場就直接叫她『ㄅㄧㄚˋ鬼』，這個新綽號很合適她。」

王傳一這次飾演心臟外科醫生，原本劇中角色設定50歲以上熟齡，為了和角色有更好的融合，除了將角色年齡下修至45歲左右，透過造型改變，穿著稍微寬大不合身的衣服，頭髮刷上少量的白髮，降低偶像帥氣感，眼尖的粉絲看預告也發現「一哥」角色特別處，還是大呼「怎麼還是這麼帥氣！」 。問起角色準備，王傳一透露說：「詮釋過的職業與角色有非常多，醫生也是其中一個想要嘗試的角色，加上父親就是醫生，從小耳濡目染也憧憬過醫生這個職業，這次算是成功解鎖，跟父親一樣披上醫師白袍，劇中有幾場開刀的場次，除了跟周遭的醫師朋友們請益外，現場拍攝會特別注意開刀手法、方式，現場也有專業的醫護人員特別來指導，力求真實專業。」

除了演醫生很專業，就連在劇中上演一場被黃鐙輝打的時候也非常投入，逼真到一旁的住戶都忍不住開窗大喊「你們不要再打架了，我要報警囉」。王傳一說，這場打戲為求真實呈現，現場跟武指順了很多次，每一次對戲都真走一遍，打鬥的聲音持續了一段時間，所以正式開拍時，樓上的住戶突然打開窗戶大喊要報警，雖然被這突如其來的聲音嚇到，但還是要裝作沒事繼續拍完這場戲，千萬不能NG，不然還要再被揍一次，幸好一個鏡頭就OK，「聽工作人員說，住戶可能太緊張也太心急，要打開窗戶喊的時候窗戶卡住，情急之下還把整個紗窗都拆下來喊，這讓我覺得社會還是有很多正義感的人、關心社會的人。」

身為「罪惡感斷捨離」的客人，現實生活中是否有類似罪惡感的斷捨離經驗？王傳一說應該就是衣物上的取捨，因為主持工作的關係，每一集都會需要新的服裝，雖然私下習慣會重複穿搭服裝，也希望可以提倡環保，把衣服轉送給需要的朋友們，讓服裝能充分再次利用，二次三次以上使用，並跟所有的朋友分享節能減碳環保的概念，斷捨離衣櫃。