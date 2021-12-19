今天公布的官方統計顯示，至少75人據報死於菲律賓今年最強烈的颱風，當局正在加緊運送食物和糧食到受災島嶼。

颱風雷伊（Typhoon Rai）席捲菲律賓中部及南部，超過30萬人逃離家園和海濱度假村，許多地區的通訊及電力中斷，房屋遭掀頂，混凝土電線桿傾倒。

保和省（Bohol）省長黃嚴輝（Arthur Yap）在官方臉書表示，保和島災情慘重，據報有49人死亡。

根據最新官方數字，加上保和島的死亡人數，目前全國死亡人數增至75人。

黃嚴輝表示，雷伊16日挾帶時速195公里的強風直撲菲律賓，保和島目前仍有10人失蹤，另有13人受傷，「通訊仍然中斷，48位市長只有21人聯繫我們」。他說，擔心遭受洪災的保和省死亡人數可能繼續攀升。

當局派出數以千計的軍警、海岸巡防和消防人員前往重災區，協助搜救工作。

黃嚴輝先前已宣布保和島進入「災難狀態」（state of calamity）；他說，載運物資等賑災用品的菲律賓海軍艦艇明天將出發前往保和島。

施亞高島（Siargao）、迪納加島（Dinagat）與民答那峨島（Mindanao）也一樣受災慘重，軍方空拍照片顯示

施亞高島魯納將軍鎮（General Luna）嚴重受創，建築物屋頂被吹掀，遍地殘瓦。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1101219