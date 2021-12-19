春節檢疫專案已於12月14日上路，完成2劑新冠疫苗接種的國人，可選擇「7＋7」方案，前7天住防疫旅館，後7天可在家檢疫。但有民眾投訴，北市府以防疫計程車量能不足為由，要求他在旅館多住一晚，「7＋7」變成「8＋6」。北市公運處表示，民眾可能返家心切，但按照一般飯店作業，通常是住到第8日早上離開，居住北市民眾未來可提前提出申請，會協助安排防疫計程車，外縣市仍需配合防疫巴士時間，批次載離。

有民眾指出，自己於12月14日返國，當天下午5時入住北市某防疫旅館，根據「7＋7」方案規定，檢疫時間從入住飯店起計算168小時，照理說12月21日下午5時就可以離開防疫旅館，返家隔離但北市觀傳局卻通知，因防疫計程車量能不足，因此下午2點以後解除隔離的民眾，要強制留到隔日上午9點才能離開。

民眾痛批，既然中央明文規定住滿168小時即可離開，為何北巿府要多留置他16小時？況且他只是要從松江路返回內湖，要求他多住1晚根本是限制人身自由，完全沒看過這種不守法的政府，砲轟柯文哲視法為無物。

公運處副處長尚錦堂指出，大概是溝通上的誤會，14＋0是付15晚的錢，民眾可能返家心切，認為滿168小時就要離開旅館離開，但是旅館收費作業上，一般是早上退房，下午過退房時間，還是會收第8天的錢，通常會安排第8天早上做防疫計程車離開。如跨縣市民眾，必須使用防疫巴士，分為上午班、下午班，電子圍籬解除也是在同一個時間點。

尚錦堂指出，民眾若要求直接回家，就無法批次作業，必須個案處理，個案臨時提出要求時，因防疫計程車有排程時間，導致溝通誤會，他強調防疫計程車量能充足，一台車一天可服務5到10個人，目前已招募800輛。

尚錦堂表示，未來若有北市民眾需使用防疫計程車，可提早與民眾局提出申請，會盡量協助安排防疫計程車，即可早點回到家，但外縣市民眾仍要配合防疫巴士搭車時間離開。