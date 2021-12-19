厚里里柑宅福德祠土地公廟19日舉辦「吃湯圓、送水果月曆」活動。（陳淑娥攝）

立委楊瓊瓔、市議員陳本添到場發送台灣水果月曆。（陳淑娥攝）

21日是冬至，台中市后里區厚里里柑宅福德祠土地公廟19日舉辦「吃湯圓、送水果月曆」活動，立委楊瓊瓔、市議員陳本添等人親自到場發送台灣水果月曆，提前向民眾拜年，祝賀大家虎年鴻運照，「冬至圓下肚，明年可以好過年」。

厚里里柑宅福德祠土地公廟19日舉辦「吃湯圓、送水果月曆」活動，一早6點多即有不少民眾等候排隊，8點一到準時發送，吸引400多人排隊參加，熱鬧滾滾。

厚里里里長、柑宅福德祠土地公廟主委黃金益指出，柑宅福德祠是厚里里的信仰中心，每年都會舉辦寫春聯、送春聯活動，並提供熱呼呼鹹湯圓供民眾享用，這項傳統已延續多年，因楊瓊瓔每年製贈的水果月曆超夯，很多里民不斷詢問，他特別邀請楊瓊瓔及陳本添準備500份發送給里民。

楊瓊瓔向現場民眾說，再過二天即是冬至，冬至圓下肚，明年可以好過年，台灣水果月曆還沒翻開，光是月曆封面水果就很吸睛，時間過的好快，12月了，今年又要進入尾聲，和往年一樣，印製限量水果月曆要發送給大家，感謝大家的支持。

連續多年參加煮湯圓活動，黃金益也捲起袖子加入志工媽媽煮湯圓行列，67歲的愛心志工陳媽媽指出，16位愛心志工媽媽，早上6點就開始張羅煮湯圓工作，今天準備約200斤份量，以及包括香菇、豬肉、油蔥、蝦米、香菜、韭菜等配料，約可提供至少500人享用，尤其正逢寒流來襲，來碗熱呼呼的湯圓，不但暖胃、也暖心，拉近了社區彼此距離，非常有意義。

楊瓊瓔強調，今年月曆依舊是相當的漂亮，水果依舊繽紛，今年水果月曆版面配置有調整，之前水果佔的篇幅比較大，今年大概只剩下五分之三，就是為了讓民眾看日期數字比較清楚。

楊瓊瓔指出，月曆中12個月份，每個月都有當季的水果，分別以：1月草莓，2月桶柑，3月枇杷，4月洋香瓜，5月荔枝，6月芒果，7月葡萄，8月水蜜桃，9月柚子，10月釋迦，11月甜柿，12月番石榴等當令水果為主題來印製，這當中最令她垂涎欲滴的就是草莓，草莓紅通通一顆一顆的，看了真的很賞心悅目，不少民眾拿到了新年水果月曆，按耐不住內心的期待，急忙打開先睹為快，對虎年水果月曆印刷的精美、漂亮，讚不絕口。