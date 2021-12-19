1名48歲黃姓男子，昨清晨前往花蓮市區某超商行搶，怎料收銀機因設有防搶機制，遲遲打不開，只好逃離現場，最後經警方調閱路口監視器後還是難逃法網。（花蓮警分局提供／羅亦晽花蓮傳真）

1名48歲黃姓男子，昨趁著公投前夕，前往花蓮市區某超商行搶，見超商店員在外頭整理貨物，向其噴灑辣椒水，並進入超商櫃檯搜刮現金，怎料收銀機因設有防搶機制，遲遲打不開，只好趕緊逃離現場，警方調閱路口監視器後，成功逮人，並以強盜罪嫌移送偵辦。

花蓮分局表示，昨清晨4時許獲報後，立即與花蓮縣警局刑警大隊、鑑識科成立聯合專案小組，由於黃男相當狡猾，逃逸其間不斷變裝、繞路，企圖混淆偵辦方向，經鷹眼小組調閱周邊監視器，分析比對後，順利掌握涉嫌人身分，並在今天上午7時許，在花蓮市中正路附近一處巷弄內將黃拘提到案，全案依刑法強盜罪嫌移送偵辦。

經查，今年5月時，黃男曾在台南地區另涉一件持刀搶奪案，且逮捕時在他身上查獲刀械及辣椒水，警方認為他不無反覆實施犯罪之虞，已建請檢方向法院聲請羈押。

警方表示，所幸該名超商店員遇到意圖攻擊時，能瞬間脫離、保持安全距離並大聲求援報警，反應十分機敏，不過仍會持續與超商建立友善通報網、加強橫向聯繫機制、並增加深夜複式巡邏密度，以保護超商員工安全。