南陽國小羽球隊自成軍以來，每年隊內最開心熱鬧的活動，就是「聖誕親子盃羽球錦標賽暨交換禮物」，今（19）日在南陽國小活動中心盛大開打！羽球隊歷經11月的國小盃全國羽球錦標賽，與12月的台中市長盃羽球錦標賽兩大賽事後，終於迎來這場孩子與家長都期待的活動，整場活動顯得熱鬧滾滾。

親子盃活動原意在提升南陽國小羽球運動風氣，互相切磋球技以增進情誼；並藉由親子共同參賽機會，讓家長與孩子一同體驗比賽壓力並在過程中戰勝壓力，增進親子關係。

活動當天共有近兩百位貴賓、家長與學生們一同參與，場面浩大。首先由校長尤長亮及家長會長林志峰領銜開球拉開活動序幕，協力貴賓們則有長期支持羽球運動的豐原羽球紮根後援會會長謝志忠、台中市羽球委員會主委謝震穎、豐原國中羽球隊總教練蕭立烜，以及后綜高中羽球隊（南陽國小校友）等，力求促進地方三級羽球運動發展。

謝志忠表示，推動體育的發展，紮根基層最重要，南陽國小羽球隊在黃雋儒教練的認真帶領下，小朋友都非常認真練習打球，「4年前，我們找了10個朋友，幫南陽國小羽球隊組一個紮根後援會，持續每年贊助，至今人數已增加為15人，教練、小朋友認真，我們就會持續贊助下去。」

而此活動除了結合親子共學、運動推廣，還促進了產學合作，南陽國小羽球隊與在地優質企業互動。本次活動中各企業為勉勵學生，提供許多豐富的獎品，如久樘開發總經理陳俊維，代表致贈全隊學生聖誕禮物；合庫銀行羽球隊青年隊總教練李維仁，提供兩箱訓練用球贊助球隊訓練；YY YONEX優乃克則提供各項豐富獎品，供孩子們摸彩。

南陽國小羽球隊今年11月參與「全國國小盃羽球錦標賽」獲得團體組第五名，為非體育班中的佼佼者；此外，學生於上週剛結束六天賽程的「台中市市長盃全國羽球錦標賽」，並奪得團體組第二名，包辦雙打組冠亞軍的頭銜，表現亮眼，後援會也將藉親子盃機會，頒發表現優異獎學金，鼓勵孩子們繼續爭取佳績，有所突破。

南陽國小羽球隊總教練、同時也是南陽國小校友的黃雋儒教練表示，羽球隊成軍六年，在有限資源下胼手胝足、一步一腳印地不斷努力，目前已獲得全國國小盃國小團體組第三名三次、第五名兩次的佳績，在羽球運動競爭激烈的新國球年代，實屬不易。

黃雋儒說，希望藉此活動感謝學校的全力支持、台中市羽球委員會的積極協助，以及在地優質企業-久樘開發及亞洲光學發揮社會責任，提供學生更好的資源；更感謝豐原區羽球委員會主委謝志忠及總幹事劉佳城，積極推動南陽國小、豐原國中、后綜高中，以及台灣體育大學完成四級羽球建置，使學生更能有機會發揮所長，歡迎有興趣的學生一起加入南陽國小羽球隊大家庭！