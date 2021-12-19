出道20多年來都以優質形象著稱的男星王力宏，結婚8年、育有2女1子的他，日前認了與高學歷嬌妻李靚蕾離婚，事後李靚蕾打破沉默，表示自己是「被離婚」，更爆料王力宏婚前、婚後出軌、召妓，在她懷孕時也依然故我，完全摧毀他多年來的正面形象，也讓人想到他與國際大導李安合作的電影《色‧戒》，當年王力宏一段被妓女搭訕的戲足足NG了40次，讓人匪夷所思，如今對照李靚蕾的說法，眾人突然懂了，不禁嘲諷：「不演自己最難」。

王力宏做為創作型歌手出道並走紅，作品屢屢獲獎項肯定，他當紅時唱而優則演，投入電影圈最知名的作品就是國際大片《色‧戒》，此片由李安執導，王力宏與湯唯、梁朝偉合作，他在片中飾演木訥愛國的抗日大學生鄺裕民，和湯唯飾演的女主角王佳芝有著暗暗的情愫。

王力宏飾演的鄺裕民，擔任號召者的角色，找來同學們一同策劃暗殺梁朝偉飾演的「漢奸」易默成，盼能因此打亂汪精衛政權在香港招兵買馬的佈署，過程中他讓易默成的副官曹德禧幫忙牽線，曹副官是他的同鄉，為了套話順利，鄺裕民不惜出錢讓曹德禧跟同學梁潤生去嫖妓，而自己則是對門口的妓女毫不理睬，最後還為了計畫，明明跟湯唯飾演的王佳芝彼此喜歡，卻將她推給梁潤生發生關係，以訓練情婦應有的床第技巧。

這段戲當時在馬來西亞怡保的金寶戲院街拍攝，即便當時王力宏是天王級歌手，但李安絲毫不因他的身分而放低標準，而就這麼一場王力宏拒絕妓女搭訕誘惑、且跑向馬路對面跟湯唯等同志會合的戲，他從下午5點拍到隔天凌晨2點，狂吞40個NG才過關。

據馬來西亞《光明日報》報導，李安對王力宏寄予厚望，要求自然不會低，拍這場戲時，也一直不厭其煩為他講解、示範如何演出，但王力宏正式上場卻始終緊張，李安也只能一直喊「卡」，當年眾人以為是身為優質偶像的他，演技實力待磨練又個性正直，才會一直NG，如今他被李靚蕾爆出是召妓慣犯，讓網友恍然大悟，嘲諷可能平常太熟練，才會卡住演不好，「不演自己最難」。