中國三星堆文化遺址，近年持續有新文物出土，引起考古界注目。官方今年研議與金沙文化遺址聯合申請世界文化遺產。雙方18日簽署合作協議，共同推進申遺、宣傳。

三星堆文化遺址位在成都市以北的廣漢市，金沙文化遺址則在成都市區，兩者相距不遠，且均有大量古文物出土。中國官方認定，三星堆文化和金沙文化代表著「一脈相承的古蜀文明」。

根據央視報導，「三星堆遺址與金沙遺址聯合申報世界文化遺產工作推進會」， 18日在四川德陽廣漢登場，三星堆遺址管理委員會與金沙遺址博物館在會中簽署聯合申遺合作協議。

報導指出，協議中除了確立聯合申報世界文化遺產外，也將在研究、陳列展覽、宣傳推廣等層面合作。此外，三星堆博物館新館也將於明年動工。

據四川日報報導，聯合國教科文組織亞太地區世界遺產培訓與研究中心主任助理李光涵指出，世界文化遺產的價值標準共有6項。就他看來，三星堆遺址與金沙遺址符合「獨特的藝術成就」、「在一定的時期內或在世界的某一個特定的文化區域內，反映了建築藝術或紀念性建築物的藝術」、「作為已消失文明的見證」等3項。

他表示，申報世界文化遺產，並非符合的價值標準愈多愈好，「如果只符合一條，但闡釋得非常完整，實物遺存、學術研究非常吻合的話，同樣很有勝算。」

然而他也提到，目前三星堆的地面遺跡較少，呈現出來的主要是地下遺跡，此外三星堆文明的歷史文獻記載有缺失。若要以三星堆遺址和金沙遺址代表古蜀文明，需要更多的考古遺跡和文物佐證。（編輯：翟思嘉）1101219