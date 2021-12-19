四大公投全軍覆沒，國民黨立委江啟臣今天批評，這次公投執政當局用國家的資源，扭曲原本公投制度的設計，也彰顯出公投綁大選的重要性。前彰化縣長卓伯源則認為，侯友宜是戰犯的說法是假議題，如果侯真有影響公投的力量，就將是國民黨未來的救世主。

中華民意研究會今天舉辦「1218公投結果對未來政治影響」座談會，國民黨立委江啟臣痛批這次公投以行政不中立、濫用國家資源方式來宣傳執政黨的作為，這是對國會的不尊重，這次公投結果沒有辦法反映現在的民意。

他舉例，昨天四大公投出來是結果，同意票與不同意票比例約為48、49比51、52，但如果去路上問，五成以上還是反對萊豬進口，為什麼會有這個落差？這才是我們真的要去深思的一個問題？尤其是公投綁大選的問題。

江啟臣以2018年10個公投案投票結果為例，當時民眾對這些公投案，投票比例有那麼一致嗎？那次投票的亂象，純粹是選務量能不彰造成的混亂，卻把責任推給公民權的行使，這是邏輯上的嚴重錯誤，才會導致公民權被沒收。

但他批評，這次公投的亂象，卻是執政當局強力的用政黨的力量，用國家的資源，扭曲整個公投人民的表態，甚至扭曲原本公投設計是要彌補代議制度的不足，對政府政策進行糾錯和監督的機制，亦即直接民權的功能。

江啟臣認為，這次的公投沒有贏家，大家都輸，面對這樣公投制度的崩壞，朝野還有社會各界，包括學術界，應該重新審視整個公投制度，尤其是公投綁大選，對台灣民主深化的價值跟意義。

前彰化縣長卓伯源肯定這次公投過程中，黨主席朱立倫等人所付出的努力，但在戰略上，絕對有檢討空間。

他以民進黨在2020年總統初選時，賴清德在在民調初期，認為他一定贏過蔡英文，跳出來挑戰蔡英文，結果輸了，朱立倫此次情況也是一樣，認為四個公投都會過，所以決定國民黨「四個都同意」，最後不敵蔡英文動用的國家機器，蔡無所不用其極先後打敗賴清德跟朱立倫。

卓伯源表示，這是國民黨要檢討的，就是我們有必要把它提升到政黨對決或是提升到倒閣公投？這對國民黨絕對是不利的，因為以國民黨的資源和形象，如果提升到這個層次，那絕對是不會過的。

不過他說，這次公投很有趣的地方是，全台22縣市，有12個縣市「4案全同意」，其中包含民進黨執政的桃園市及新竹市，顯示這兩個地方，國民黨可以有努力的空間。

雖然整體投票結果，國民黨在全國性的投票是輸的，但是卓伯源認為，在地方上並沒有輸，這次公投對地方首長可能有短期的衝擊，但不至於影響到2022年的選舉，因為民進黨這次把反中抗中的因素引進到公投抉擇上，這個在全國性議題有用，在地方首長選舉是沒有用的。但也不能忽視民進黨的操作繼續在2024年發酵，這對2024年選舉不利。

至於有人說侯友宜是戰犯，卓伯源強調，這是個假議題，人民有獨立思考的靈魂，侯友宜沒有能力去影響，這是最基本的科學知識，如果侯友宜真的有這個能量，那他是國民黨未來的救世主。