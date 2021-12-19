面對疫情的不確定和變種病毒頻生，亞洲大部分經濟體隨著疫苗接種率的上升，開始選擇放棄“清零”策略，法國外貿銀行亞洲經濟研究部指出，這樣的趨勢一定程度上能逐步緩解供應衝擊，亞洲區2022年GDP增速預計可以穩定在4.7％。

在經歷了2021 年上半年的技術性反彈後，亞洲經濟增長在下半年快速回落，法國外貿銀估計，2021 全年來看，亞洲 GDP 加權平均增長率仍有望達到 6.1％左右，較 2020年的衰退0.8％，明顯上漲。

法國外貿銀行亞洲首席經濟學家艾西亞表示，儘管6.1％的數據看似樂觀，但仍應謹慎看待2022年經濟情勢，因為2021年亞洲經濟動力主要來自技術性反彈和外部需求，亞洲各國內部經濟狀況仍然疲軟，尤其是從 2021 年下 半年來看。

對於2022年的情勢估測，法外貿銀研究團隊分析，即使油價上漲可能放緩、並緩解供應衝擊，但在內需復甦和進口成本增加的背景下，通膨可能會高於 2021 年的溫和水準。絕大多數亞洲的央行會在整體上會保持貨幣政策寬鬆，即使有所收緊，也會循序漸進。

在上述的總經分析基礎上，法外貿銀團隊認為，仍存在一系列變數，包括五大不可不慎的風險：一、首先，如果疫情出現新威脅，亞洲的開放進程可能會再次收緊，這不僅會導致經濟增長放緩，還會使供應鏈再次受到干擾。

二、如果供應鏈中斷無法得到緩解，高於預期的通膨可能會引發大規模的升息潮，應關注各國央行的可能行動。三、亞洲正處於能源轉型過程中，新的減排目標更為激進，可能會加劇能源短缺。四、中國對各行業，尤其是對房地產業去槓桿的進程，可能造成外溢效應，導致中國和整個亞洲的經濟增長都會造成壓力。五、中美對峙關係未解，儘管雙方都在尋找解決方案，但兩國的戰略競爭仍將成為重要風險。

基於通膨上揚哽喉，央行會思考升息以為抑制。法國外貿銀行大方向上，預計亞洲很多央行即將在2022年升息，但具體說來，實際利率仍將保持寬鬆，收緊週期將較淺，會與美國聯準會的舉措一致。不同國家的情況，菲律賓、印尼、馬來西亞、印度、泰國和新加坡，預計將會收緊貨幣政策；但澳洲、中國等，尚未到升息條件。

艾西亞強調，即使2022年真的出現升息，預計亞洲金融環境依然會持續相對寬鬆，僅在部分政策上會略有收緊，且主要經濟體的貨幣政策預計會保持寬鬆。比如，日本央行 2022 預計不會改變量化寬鬆和利率；中國人行預計不會改變主要政策利率，而是會有針對性地放寬政策來提振經濟、鞏固金融環境，同時管理去槓桿的進程。