國民黨在四大公投挫敗，立委林為洲直指是「略策錯誤」，黨內要深刻檢討，公投結果也讓縣市長的關係產生變化，而民進黨則趁勝追擊，民進黨立院黨團將提案修改地制法，將新竹縣市、雲林嘉義合併升格及彰化縣直接升格直轄市，把台灣從六都變成九都，並譏稱明年將選「九都元帥」！

林為洲說，國民黨在這次四大公投全軍覆沒，民進黨氣勢大振，將展開攻城略地，後續影響很大，以前不敢做的就會信心大增，首先就是新竹縣市合併，不會考慮什麼「因人設事」問題。

林為洲並說，新竹縣市在四大公投開票結果，雖然同意都贏過不同意，但從票數上基本可看出是藍綠對決，中間選民幾乎未出來投票，若新竹縣市不合併，下屆新竹縣長、新竹市長綠營贏的機會並不高，縣市合併成大新竹市，派出最強選手林智堅應該有贏面。

尤其，新竹縣藍軍的基層原就比綠營強，13鄉鎮市長和鄉鎮市民代表藍營佔絕大多數，綠軍僅有2名縣議員和1名竹北市民代表，基層經營原就薄弱，若縣市合併升格，幾可瓦解藍軍基層，還能製造藍營內部分裂，再利用最擅長的空戰網軍，是有機會贏大市竹市長寶座。

林為洲指民進黨立院黨團若12月20日提案，21日送程序委員會，24日就能逕付二讀，而後朝野協商1個月就能完成修法，讓明年底新竹縣市合併升格選大新竹市長。

林為洲說，如果民進黨「貪贏」真的蠻幹，新竹縣市的民眾都看在眼裡，國民黨也會派最強選手，林智堅則要面對處理備戰多時的鄭朝方和鄭宏輝等綠營內部問題，真的會贏嗎？