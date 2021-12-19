四大公投結果昨出爐，國民黨慘敗，其中，台中市第二選區的公投票數，均是不同意大於同意，對此，港媒認為，可能會連帶影響明年1月9日舉行的台中市第二選區立委補選，恐對國民黨台中立委補選參選人顏寬恒選情不利。

四大公投昨（18日）開票結果，四項提案「不同意票」皆大於「同意票」，國民黨滿盤皆輸，對此結果，港媒《中評網》今（19日）觀察到，在台中的二選區部份，據台中市選委會統計，其公投投票率約43.82%，且四案都是不同意票大於同意票，這對顏寬恒而言恐是一警訊。

對於公投結果，顏寬恒今受訪則認為，「公投是對事，補選是選人」，他尊重公投結果，但是他相信選民的智慧。

至於緊接而來的補選，顏寬恒強調，民進黨傾全黨之力要來第二選區，這是大家可以想像及預期的，鄉親要的不是政治的惡鬥及口水，也不是政治的操作及意識型態的對立，他期待不管任何政黨，不要藉由政治的操作及意識型態的對立，來影響選舉。